Kılıçdaroğlu'ndan bazı sektörler için "kontrollü açılım" talebi Açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan bazı sektörler için "kontrollü açılım" talebi Açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan bazı sektörler için 'kontrollü açılım' talebi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sektörlerdeki esnafın dükkanlarını bayram öncesindeki 2 gün kontrollü olarak açabilmeleri için iktidara çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sektörlerdeki esnafın dükkanlarını bayram öncesindeki 2 gün kontrollü olarak açabilmeleri için iktidara çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşağıdaki sektörler için bayram öncesi 2 günü kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... Kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci.

Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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