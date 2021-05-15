Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi
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Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli sektörlerde çalışıp emekli olmuş vatandaşlarla video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli sektörlerde çalışıp emekli olmuş vatandaşlarla video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, emekliler ile yaptığı toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ile Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz eşlik etti. Kılıçdaroğlu toplantıda, emekli vatandaşların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, "'Emekli dediğimiz kişi çalışan, üreten, alın teri döken, vergisini ödeyen, sosyal güvenlik primini ödeyen, zamanı gelince de emekli olan; memleketine katkıda bulunan kişi demektir. Yani sizler genç yaşta çalıştınız ürettiniz. Alın teri döktünüz; hem vergi ödediniz hem sosyal güvenlik primlerinizi ödediniz; zamanı geldi emekli oldunuz. Emekli olduğunuz zamanda sizin el aleme muhtaç olmamanız gerekir. İnsan gibi yaşamanız gerekir. Normal ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerekir" dedi.

'10 MİLYONUN ÜZERİNDE EMEKLİMİZ VAR'

Kılıçdaroğlu, emeklilere her bayram bin 100 lira değil, birer maaş ikramiye verilmesi gerektiğini belirterek, "83 milyon kişi birlikte bu güzel ülkede yaşıyoruz; 10 milyonun üzerinde emeklimiz var. Hepimiz bugün daha iyi yaşam standardı yakaladıysak o emekliler yüzünden yakaladık. Dolayısıyla o emeklilere en azından 2 bayram da birer maaş ikramiye verilmesi gerekiyordu. Biz birer maaş ikramiye verilsin diye bütün meydanlarda bunu dile getirdik ama vere vere '1000 lira emekli maaşı veriyoruz' dediler. Sonunda biz bunun da üzerinde ısrarla durduk; 'bin lira ikramiyenin en az 1500 lira olması lazım' dedik. Biz bin 500 lira beklerken bin 100 lira verdiler. Bu emekli ile dalga geçmek gibi bir şey. Emeklinin aklı ile oynamak gibi bir şey. Bunlar çarşıya pazara çıkmadıkları için, alışverişe çıkmadıkları için hayatı bilmiyorlar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi
Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi
Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi
Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını dinledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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