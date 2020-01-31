Kılıçdaroğlu,"Bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir"

31.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:53

Depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü kimliği ne olursa olsun bütün insanların Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak akşamı yaşanan deprem nedeniyle Elazığ'a geldi. Havalimanına inen Kılıçdaroğlu'nun CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve partililer karşıladı. Daha sonra Kılıçdaroğlu, depremin merkez üssü Sivrice ilçesine geçti. İlçe belediyesini ziyaret edip bilgi alan Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçerek açıklamada bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması yaptığı sırada merkez üssü Sivrice olan 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem olduğunun söylenmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Artçı sarsıntılar olabilir deprem bölgesindeyiz"diye cevap verdi.



Yaşanılan 6.8'lik depremin merkez üssü olan Sivrice'de belediye başkanını ziyaret ettiklerini anımsatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başkan, köylerde can kaybı olduğunu, ilçe merkezinde can kaybının olmadığını, hasarlı binalar olduğunu söyledi. Bu süreç içinde bizi mutlu eden görüşü kimliği ne olursa olsun bütün insanların Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir.Yıkılan binalarda kısa süre içerisinde umarım tamir edilir veya yerlerine yenileri yapılır" dedi.



Depremde hasar alan yerlere gideceğini aktaran Kılıçdaroğlu ardından ilçeden ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA