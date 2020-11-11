Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a asgari ücretle ilgili çağrı yaptı. CHP Ekonomi Masası toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine asgari ücretin kesinlikle vergi dışında tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'nın Hilton Garden Inn Ankara Gimat Oteli'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin büyüme konusundan kendi çıkarlarına öncelik vermek zorunda olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "En ucuz kaynak nereden bulabiliyorsam o kaynağı alırım. İngiltere'deki tefecilere gidip de dolar bazında yüzde 6-7-8 faizle para alacağıma çok daha düşük bir yerden alabiliyorsam alırım." diye konuştu.

"GÜCÜMÜZE İNANMALIYIZ ÖNCE"

Türkiye'de kaynak olduğunu, bankalardaki mevduatın yüzde 52'sinin dolar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Siz Amerikan hükümetine ya da Amerikan ekonomisine sıfır faizli kredi açmışsınız. Alıyorsunuz doları kendi bankanıza koyuyorsunuz. Üretim? Üretim yok. Niçin? 'Önümü göremiyorum' diyor sanayici. 'Nasıl yatırım yapacağım' diyor. Siz eğer istikrarı sağlıyorsanız öyle IMF imiş, bunlardan tamamen kurtulmanız lazım. Gücümüze inanmalıyız önce. Türkiye güçlü bir ülke aslında."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de büyümenin önündeki en temel engelin kapasitesi olmayan, geleceği planlayamayan siyasi iktidar olduğunu kaydetti.

"IMF'YE ASLA GİTMEYECEĞİZ DİYORLAR, O ZAMAN NİYE PARAMIZ ORDA DURUYOR"

Devletin en önemli kurumlarının, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu gibi üniversitelerin en parlak öğrencilerinin alınıp yetiştirildiği bu kurumların kapatıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanının, atanan Hazine Maliye Bakanının bu kurumlardan geldiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oturup düşünmeleri lazım, başka insan bulamıyorlar. Ama siz bu kurumları kapattınız. Liyakat niye diyoruz, bunun için diyoruz. En yetenekli insanı alacaksınız kamuda yetişecek, yükselecek belli yerlere gelecek. Siz 'Ben devletim' derseniz her şeyi kaybedersiniz. Ama 'Biz devletiz' dediğiniz zaman kucakladığınız zaman, birlikte hareket ettiğiniz zaman efendim 'IMF bunu dermiş, öbürü bunu dermiş, falan yer bunu dermiş' bunlardan tamamen kurtulmamız lazım. Kurtulacak Türkiye, kesinlikle inanıyorum. Örneğin Sayın Erdoğan diyor ki 'IMF'ye asla gitmeyeceğiz.' Güzel. O zaman niye paramız orada duruyor? Milyar dolarımız duruyor orada. Al parayı kardeşim. Çık IMF'den. 'Hayır oradan çıkmam.' Niye çıkmıyorsun? Bu da kendi içinde bir çelişki. Bunu söylediğimiz zaman da 'Vay işte gördün mü CHP diyor ki IMF'ye gidin.' Öyle bir şey demedik biz. Tam tersine gitmeyeceksen IMF ile ilişkilerini keseceksen benim milyar dolarlarım niye orada dursun? Çeker getiririm, Merkez Bankası'na koyarım. Yabancı ülkeden dolar getirip Merkez Bankası'na koyuyoruz, üstelik taksit bu, daha doğrusu kredi, daha doğrusu emanet para. Bizim orada paramız var. Getir, emanet paradan vazgeç, çık dünyaya de ki, 'Ben IMF'den çıktım, paramı da aldım getirdim Merkez Bankası'na koydum. 'Koyduğum 2 milyar dolar da benim öz varlığım' de. Bunu da diyemiyor."

"ASGARİ ÜCRET KESİNLİKLE VERGİ DIŞINDA TUTULMALI"

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine asgari ücretin kesinlikle vergi dışında tutulması gerektiğini belirtti. Asgari ücretin düşük olmasının toplumda huzursuzluğun kaynağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ekonomik denge çerçevesinde bu ücretin belli bir düzeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Üniversitelerle ilgili bir soru üzerine de Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin tamamen üretime dönük olması gerektiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda tüm OSB'lerde yatılı teknoloji liseleri kuracaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu