Kho Öğrencilerinden Terörle Mücadele Tatbikatı
Kara Harp Okulu 4'üncü Dönem öğrencilerinin terörle mücadele harekatı tatbikatı başarıyla tamamlandı.
Kara Harp Okulu 4'üncü Dönem öğrencilerinin terörle mücadele harekatı tatbikatı başarıyla tamamlandı.
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4'üncü Dönem Kara Harp Okulu öğrencileri, "Terörle mücadele harekatı" tatbikatına katıldı.
Isparta Eğirdir'deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ve 3 Ağustos'ta başlayan tatbikat, 6 Ağustos'ta başarıyla tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı'nca, helikopterlerin de katıldığı tatbikata ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.