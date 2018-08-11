Kho Öğrencilerinden Terörle Mücadele Tatbikatı

Kho Öğrencilerinden Terörle Mücadele Tatbikatı

Kara Harp Okulu 4'üncü Dönem öğrencilerinin terörle mücadele harekatı tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Kho Öğrencilerinden Terörle Mücadele Tatbikatı

Kara Harp Okulu 4'üncü Dönem öğrencilerinin terörle mücadele harekatı tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4'üncü Dönem Kara Harp Okulu öğrencileri, "Terörle mücadele harekatı" tatbikatına katıldı.

Isparta Eğirdir'deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ve 3 Ağustos'ta başlayan tatbikat, 6 Ağustos'ta başarıyla tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı'nca, helikopterlerin de katıldığı tatbikata ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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