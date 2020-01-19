KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi sosyal medyanın gündeminde
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KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi sosyal medyanın gündeminde

Baş rollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver gibi tanınmış isimlerin yer aldığı Babil dizisinin birinci bölümü bu hafta sonu sosyal medyada en çok koşulan konulardan biri oldu. Sosyal medyada, "Acaba bir dizi son yıllarda binlerce KHK'li vatandaşın yaşadıklarını anlatacak mı" diye soruluyor

19.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:59
KHK'lı göndermesi yapan Babil dizisi sosyal medyanın gündeminde

Baş rollerinde , Ozan Güven ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Babil dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk bölümü bu hafta sonu sosyal medyada en çok koşulan konulardan biri oldu.


Türkiye'de her akşam onlarca farklı dizi ekranlara geliyor. Fakat Babil, 15 Temmuz sonrası toplumun büyük bölümünü etkileyen KHKlar (Kanun Hükmünde Kararname) ve bunun doğurduğu mağduriyetleri çağrıştıran konusuyla izleyicilerin dikkatini çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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