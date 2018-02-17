Kevin Murphy Gaziantep Basket'te

Gaziantep Basketbol, Hırvatistan'ın Cedevita takımından Kevin Murphy'i transfer etti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Amerikalı forvet ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.,

Bu sezon Cedevita formasıyla Eurocup'ta 13 maçta forma giyen 1.97 boyundaki oyuncu ortalama 15.9 dakika süre alıp, 9.4 sayı, 2.6 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarını tutturdu.

Hırvatistan liginde de 16 maçta mücadele eden oyuncu 8.23 sayı, 1.7 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla oynadı.

(İHA)