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Kestiği ağacın altında can verdi

Kestiği ağacın altında can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, cemaatin üşümemesi için odun kesen şahıs, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, cemaatin üşümemesi için odun kesen şahıs, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Ahmetalan kırsal mahallesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle cami cemaatinin namaz kılarken üşümemesi için komşularıyla birlikte odun kesen 71 yaşındaki Cemal Güner, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Kestiği ağacın altında kalan Cemal Güner'i gören köylüler jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, Cemal Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi kar sebebiyle itfaiyenin de yardımıyla Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BALIKESİR

Kestiği ağacın altında can verdi

Kestiği ağacın altında can verdi

Kestiği ağacın altında can verdi

Kestiği ağacın altında can verdi

Kestiği ağacın altında can verdi

Kestiği ağacın altında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Namaz, kar, 3. Sayfa, Haber

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