Keşan'da bir araçta 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, rutin kontrolleri esnasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Şüphelinin ehliyetini ibraz etmemesi üzerine, araçtan cezai işlem uygulanmak için indirildiği esnada cebinden peçeteye sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucuyu yere attığı tespit edildi.

Bunun üzerine araçta yapılan detaylı aramada, 1 kilo 200 gram uyuşturucu, 4 bin 900 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar