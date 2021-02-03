Kentlerin turizm değerlerinin tanıtımı için 73 şehirde destinasyon toplantıları yapıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, kentlerin turizm değerlerinin tanıtımı için 73 ilde destinasyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Türkmen, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İller ve Destinasyonları Çalışma Paydaş Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, amaçlarının sadece deniz, kum, güneş değil, bu topraklarda turizm hazinesi ne varsa hepsinin bir şekilde tanıtılması ve turizme kazandırılması olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin çalışmaları etkilediğini ancak krizi yönetmek için Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde çaba sarf edildiğini belirten Türkmen, farklı ülkelerde tanıtım faaliyetlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Şehirlerin turizm değerlerinin ve ürünlerinin tanıtılması için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Türkmen, şöyle konuştu:

"Destinasyon paydaşları toplantıları için 3 Aralık 2020 tarihinden beri 73 ili dolaşmış olduk. Sayın Bakanımızın şubat sonuna kadar bütün Türkiye'yi dolaşma hedefi var. Amacımız, sadece Türkiye'yi dışarıda tanıtmak değil, sizlerle beraber platform oluşturmak. Burada, Kırşehir'in hangi ürünlerini nasıl tanıtabiliriz, hangi kültürel ve turizm değerlerini tanıtabiliriz anlayışına başlamak. Bu bir başlangıç. Hedefimiz il ve bölge sorumlularımızla, Kırşehir'in hazır olan turizm ürünleri ve değerlerini öne çıkarmak."

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da kentin bilinen 5 bin yıllık tarihi ile bir kültür ve tarih şehri olduğunu, önemli jeotermal potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Kentin UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığını hatırlatan Akın, turizm değerlerinin tanıtımı için gayret gösterdiklerini aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ise şehrin kültürel değerleriyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan paydaş kamu ve özel sektör temsilcileri, Kırşehir'in turizm değerleri ve ürünleri ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız