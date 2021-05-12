KENDİLERİNİ 'TURİST' OLARAK TANITAN 2 KAÇAK SURİYELİ YAKALANDI
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KENDİLERİNİ 'TURİST' OLARAK TANITAN 2 KAÇAK SURİYELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu araçta yapılan kimlik kontrolünde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen ve kendilerini 'turist' olarak tanıtan 2 Suriye vatandaşı yakalandı.

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu araçta yapılan kimlik kontrolünde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen ve kendilerini 'turist' olarak tanıtan 2 Suriye vatandaşı yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, D-400 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Durdurulan minibüste kimlik kontrolü yapan ekiplere 5 Suriye uyruklu kişinin 2'si kendisini turist olarak tanıtmaya çalıştı.

KENDİLERİNİ 'TURİST' OLARAK TANITTILAR

Bunun üzerine pasaport kontrolü yapan polis, 2 kişinin ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını tespit etti. Suriye uyruklu araç şoförü A.A (34) gözaltına alınarak hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunda adli işlem yapıldı. Ayrıca trafik ekiplerince sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası verilerek, araç trafikten men edildi. Geçici Koruma Statüsü'nde bulunan 3 Suriye uyrukluya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari işlem yapıldı. Suriye'den Şanlıurfa sınır hattını kullanarak Türkiye'ye illegal giriş yaptıkları tespit edilen 2 Suriye uyruklu, idari işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KENDİLERİNİ 'TURİST' OLARAK TANITAN 2 KAÇAK SURİYELİ YAKALANDI
KENDİLERİNİ 'TURİST' OLARAK TANITAN 2 KAÇAK SURİYELİ YAKALANDI
KENDİLERİNİ 'TURİST' OLARAK TANITAN 2 KAÇAK SURİYELİ YAKALANDI
KENDİLERİNİ 'TURİST' OLARAK TANITAN 2 KAÇAK SURİYELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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