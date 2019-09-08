Kenan Sofuoğlu, Sukay Tesisleri'ni gezdi

08.09.2019 13:47

Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar'da yeni hizmete açılan Sukay Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Dünya Motokros Şampiyonası için eşi ve çocuklarıyla Afyonkarahisar'a gelen Sofuoğlu, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Dünya Motokros Şampiyonası'nı izledikten sonra, aynı alanda bulunan Sukay Tesisleri'ni gezdi.

Sofuoğlu, Türkiye'de 5 yerde benzeri bulunan bu tesiste su kayağı yaparak, eğlenceli zaman geçirdi.

Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sporu geçen yıl ilk defa denediğini, Dünya Motokros Şampiyonası'na gelirken yanına mayosunu da aldığını belirten Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Çok zevk almıştım. O yüzden bu yıl tekrar deniyorum. Böyle güzel tesislerin olması, Afyonkarahisar halkı için büyük bir şans. Ben inanıyorum ki eski Orman ve Su İşleri Bakanı'mız Veysel Eroğlu'nun çok emekleri var bu tesislerde. Yani bunların kıymetini bilmek gerekiyor. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Ben Afyonkarahisar'a ailemi de alıp geldim. Çünkü böyle güzel tesislerin olması bizim de ilgimizi çekiyor."

Güzbey: "Kenan Sofuoğlu, ekstrem sporları seviyor"

Türkiye Spor Yazarları Derneği İl Temsilcisi Nadir Güzbey, motor sporlarıyla beraber bu yıl Sukay Tesisleri'nin de açılışını yaptıklarını kaydetti.

Sukay Tesisleri'ne şu anda 7'den 70'e her kesimden çok ciddi bir ilginin olduğunu dile getiren Güzbey, şunları kaydetti:

"Bu tesiste 20 bin metrekareyi aşan bir alanımız var. Bu alanda su sporlarıyla ilgili eğitimler verilecek. Oteller bölgesi olmamızdan dolayı, otellere gelen misafirlerimiz bu tesisten ücretsiz yararlanacak. Hem Sukay Tesisleri'nden faydalanmış olacaklar hem de su sporlarıyla ilgili eğitim almış olacaklar. Kenan Sofuoğlu, ekstrem sporları seviyor. O yüzden tesisimize geliyor. Önümüzdeki yıl burada çok farklı aktiviteler de olacak. Sukay Tesisleri Türkiye'de 5 yerde var. Afyonkarahisar da bunlardan bir tanesi."

Kaynak: AA