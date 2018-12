Kemal Kılıçdaroğlu: "1 Ocak 2019'dan İtibaren Bizim Bütün Belediyelerimizde Asgari Ücret Net 2 Bin...

Kemal Kılıçdaroğlu: "1 Ocak 2019'dan itibaren bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'un Çat ilçesinde yapımı tamamlanan İslam Eserleri Müzesi ve 81 eserin toplu açılış törenine katıldı

ERZURUM - Erzurum'da İslam Eserleri Müzesi ve 81 eserin toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1 Ocak 2019'dan itibaren bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'un Çat ilçesinde yapımı tamamlanan İslam Eserleri Müzesi ve 81 eserin toplu açılış törenine katıldı. Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu ardından 81 eserin toplu açılışını yaptı.

1 Ocak'tan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Sözüm var 1 Ocak 2019'dan itibaren bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Ankara'daki beyler paraya doymuyorlar gayet iyi biliyorum ayda 50 bin lira üzerinde aylık alıyorlar. Ayrıca emekli aylığı alıyor o da yetmiyor uçağa, dolmuşa ve yemeğe para vermiyorlar, okula para vermiyorlar, arabaya para vermiyorlar. Aldığı para yetmiyor yine maaş, zam diyorlar. Ben de diyorum ki asgari ücret net CHP'li belediyelerde 2 bin 200 lira olacak. Çok sayıda belediyeyle alacağı o belediyelerde de asgari ücret 2 bin 200 olacak ocak ve mart arasındaki farkın kazandığımız belediyelerde aylık fark olarak ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Çat Belediyesinin tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanını uzun süredir tanımıyorduk. Çat'a Belediye Başkanı olacağım ideallerim var dediği zaman ideallerini gerçekleştirmek için izin verdik. Ben de büyük merakla bekliyordum. Bir sürü borç acaba bu hizmetleri nasıl yapacak diye merak ettim. Ama şahsiyetini, kişiliğini bilgisini, birikimini, inancını ortaya koydu. Çat'ı bütün Türkiye'de örnek bir belediye haline getirdi. Buranın İstanbul gibi, Ankara gibi milyarlarca lira bütçesi yok. Burası mütevazi inançlı kültürünü koruyan insan sevgisinin yoğunlaştığı güzel bir ilçe. İstanbul ve Ankara'da beton görürsünüz. Belediye başkanları ne iş yaparlar. Belediye başkanı önce beldesine hizmet eder beldesine hizmet etmek hakka hizmet etmek demettir. Sizin verdiğiniz paraları sizin için harcayacak demektir. Dolayısıyla bunu harcayan kişinin yüksek ahlaklı olması lazım kul hakkı yemeye tevessül etmemesi lazım kul hakkına saygı göstermesi lazım her kuruşun hesabını vermesi lazım" dedi.

"Bu müzede insanın değerini göreceksiniz "

Açılışını yaptığı İslam Eserleri Müzesi'nin Türkiye'de İslamiyet açısından önemli bir merkez haline geleceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu "İslam Eserleri Müzesi kaç kişi biliyor? 324 bin kişi biliyor. Bu tarihten sonra milyonları aşacaktır. Milyonlarca kişi girecektir ne vardır diye bakacaktır. Çat Belediyesini sadece bu bölgenin değil, Erzurum değil, Türkiye'nin değil bu alana ilgi gösteren herkes için önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Çat'ı İslam eserleri konusunda önemli bir merkez haline getireceğiz. Düşmana bile kin göstermemek düşmanını kin ile anmamak temel felsefe olmalıdır biz yüreğimizde barış, huzuru kardeşliği yaşatmak durumdayız. Neden kavga ediyoruz? Neden İslam aleminde kin akıyor acaba bunu kendimize soruyor muyuz? Bakın örnek verelim sizlere Yemen'de şu anda kan akıyor. İslam dünyası 5,5 milyon çocuk kan içinde ağlıyor. Suriye'yi alın 400 bin kişi öldürüldü 6,5 milyon kişi Suriye'yi terk etti. 100 binlerce çocuk annesiz babası kaldı başka yerlere gitmek zorunda kaldı. İslam Eserleri Müzesini açıyoruz, bu müzede göreceksiniz insanın değerini burada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ise "Bugün gerçekten çok mutlu bir gün. 5 yılın yorgunluğu genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun verdiği şereften dolayı omuzlarımızdan kalktı. O mutluluğu, huzuru, rahatlığını hissediyorum. 81 eser yaptık. Her eser kendi ekseninde takdire ve övgüye eşit mesafededir. İçlerinde bir eser var ki bu her şeyin önüne geçti. Bence burada 81 eseri ne yaptığımı anlatmayacağım. Türkiye'de olmayan İslam Eserleri Müzesini bir nevi size anlatacağım" dedi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İslam Eserleri Müzesini gezerek Sakal-ı Şerifin açılışını yaptı.

Kaynak: İHA