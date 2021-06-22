Kemal Can Ocak Wineisanart Kimdir?

Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda öne çıkan şarap eleştirmenlerinden birisi olan Kemal Can Ocak, Wineisanart fotoğraf serisi ile tanınmaktadır. Peki, Kemal Can Ocak kimdir? Wineisanart fotoğraf serisi nasıl ortaya çıktı? Kemal Can Ocak kaç yaşında, nerelidir? Uluslararası DipWSET ve Weinakademiker ünvanlarını nasıl kazandı?

İşte merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Kemal Can Ocak Kimdir? Wineisanart Kimdir?

Kemal Can Ocak, 27 Mart 1986 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Ankara'da yaşamaktadır. Çeşitli kültürlerle harmanlanarak Akdeniz'in zengin doğası ve yemek kültürü içerisinde yetişen Ocak, lisans eğitimini TOBB ETU makine mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA bölümünde tamamlamıştır. Bir dönem eğitimi için Kanada'da bulunduğu sırada şarap kültürüne ilgi duymaya başlayan Ocak,İngiltere'de Wine and Spirit Education Trust (WSET) tarafından verilen şarap diploması eğitimini (DipWSET) tamamlamıştır. Avrupa'nın en büyük şarap eğitim merkezlerinden birisi olan Avusturya Şarap Akademisi'nden Weinakademiker ünvanı verilen Kemal Can Ocak, 2019 yılında "Sosyal Medyanın Şarap Üzerindeki Etkisi - Instagram" adlı tezi ile AWMB (Avusturya Şarap Pazarlama Örgütü) tarafından Avusturya Yılın Şarap Pazarlama Ödülü'ne layık görülmüştür.

Kariyeri boyunca binlerce şarap tadım notu yazan Ocak, ulusal ve uluslararası dergilere yazı yazmakta, konferanslara ve fuarlara konuşmacı uzman olarak katılmaktadır. Sürdürdüğü akademik çalışmaların yanında fotoğraf sanatı ile de ilgilenmektedir. 2014 yılında başlattığı Wineisanart adlı fotoğraf serisinde şarap bölgelerini gezerek şarabı geldiği yer olan doğa ile tek bir kare de harmanlayarak kendi tarzında bir stil yaratmış ve önemli bir kitleye ulaşmıştır, Çalışmaları esnasında yok olmaya yüz tutmuş yerel ve uluslararası üzüm çeşitlerini fotoğraflamış ve bunları yayınlamıştır. Yaptığı katkılar sonrasında bazı önemli şarap dergileri tarafından yılın şarap influencerı olarak gösterilmiştir.

Binlerce mezun veren WSET'in 2021 yılında örnek gösterdiği şarap eleştirmenleri listesinde yer alan Ocak, Covid döneminde, sosyal medya hesabı Wineisanart üzerinden düzenlediği canlı yayınlarla beğeni kazanmış, aynı zamanda moderatör olarak ünlü şarap üreticileri ile birlikte binlerce kişiye ulaşan öğretici programlar yapmıştır. Halen Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen birçok önemli uluslararası şarap yarışmalarında daimi jüri üyeliği yapmaktadır.

Kaynak: Bültenler