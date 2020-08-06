Kelle ütücüleri, bayram yorgunu MERSİN'in Silifke ilçesinde 'paçacı' diye bilinen kelle ütücüler, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yaptı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde 'paçacı' diye bilinen kelle ütücüler, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yaptı. Kurban kestirenler, hayvanın kellesiyle ayaklarını, kıllarından temizlenmesi için ustalara getiriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş körükle kelle ve bacakları tütsüleyerek üten ustalar, Kurban Bayramı'nda geç saatlere kadar çalıştı. Ütücüler, yoğun talep karşısında iş yetiştirmekte güçlük çekti. 12 kişilik ekiple çalışan kelle ütücüler, kelle ve ayakları 50 TL'den ütüyor.

Yıllardır kelle ütüleyen Sekin Yüksel, bayramdan bayrama işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Vatandaşın bayramda kestikleri kurbanlıkların kelle ve paçalarını getirip ütülettiğini belirten Yüksel, "Mesleğimiz çok zor. Bu sene sıcaklara denk geldi. Bütün gün ateşin başında çalışıyoruz" dedi.

Ailesi ile birlikte kelle ütüleyen Özgür Usul ise kelle paça ütücülüğüne eskisi kadar ilginin olmadığını söyledi. Usul, ütücülük mesleğini unutulmaması için devam ettirdiklerini dile getirdi.

- Mersin

Kaynak: DHA