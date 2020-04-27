Keçiören Belediyesi yavru kediyi korumaya aldı Keçiören Belediyesi, terk edilmiş kedi yavrusunu koruma altına aldı.

Keçiören Belediyesi, terk edilmiş kedi yavrusunu koruma altına aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yavru kedinin Atadan Caddesi'nde annesi tarafından terk edildiği bilgisini alan Belediye Başkanı Turgut Altınok, kedinin bulunduğu noktaya gitti.

Altınok kedinin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından belediyeye ait hayvan hastanesine götürülerek gerekli bakımlarının yapılması talimatını verdi. Veteriner hekimlerin sağlık kontrollerinden geçirdiği yavru kedi gözetim altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, evcil ve sokak hayvanları için gıda ve tedavi desteği vermeye devam ettiklerini belirtti.

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına kuru mama bıraktıklarını kaydeden Altınok, barınakta misafir ettikleri bazı hayvanları da hava şartları uygun hale geldiğinde doğal ortamlarına gönderdiklerini bildirdi.

Altınok, sokak hayvanlarına yiyecek temin edilmesi konusunda vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

"Sokaklara, evlerimizin ve dükkanlarımızın önlerine yiyecek bırakalım. Gönlü ve yüreği güzel olan her bir insanımızı sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Dili olan ama konuşamayan, acıktığını, susadığını, üşüdüğünü söyleyemeyen masum dostlarımıza toplum olarak kanat gereceğimize de yürekten inanıyorum. Biz de Keçiören Belediyesi olarak Allah'ın yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıklara sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA