Keban'da polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı afiş ve broşürle vatandaşları uyarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keban'da polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı afiş ve broşürle vatandaşları uyarıyor

Keban'da polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı afiş ve broşürle vatandaşları uyarıyor
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları afiş ve broşürle dikkatli olunması yönünde uyarıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları afiş ve broşürle dikkatli olunması yönünde uyarıyor.

Elazığ ve Keban Emniyet Müdürlükleri Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fırat Nehri ve Keban Baraj Gölüne yaz aylarında serinlemek için mesire alanlarına da piknik yapmak için gelen kişilere boğulma vakalarının önüne geçilmesi için broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı.

Güvenlik güçleri ayrıca uygun alanlara uyarıcı afişler de astı.

Keban'da polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı afiş ve broşürle vatandaşları uyarıyor
Keban'da polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı afiş ve broşürle vatandaşları uyarıyor
Keban'da polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı afiş ve broşürle vatandaşları uyarıyor
Keban'da polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı afiş ve broşürle vatandaşları uyarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Deniz Akkaya Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keban'da polis ve jandarma ekipleri boğulma vakalarına karşı afiş ve broşürle vatandaşları uyarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 11:01:21. #1.14#

title