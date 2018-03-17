Kdv'ye İlişkin 33 Yıldan Sonra Reform Yapılıyor"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Divan Kurulu Üyesi Emine Nur Günay, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı'nın 15 Mart'ta komisyonda kabul edilmesine ilişkin, "25 maddeden oluşan kanun tasarısında, esnaftan gümrüğe, sağlıktan Ar-Ge'ye, hayırseverlerden ikinci el araca varana kadar birçok alanda KDV'ye ilişkin 33 yıldan sonra reform yapılıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili de olan Günay, yazılı açıklamasında, söz konusu kanun tasarısıyla KDV'nin, işletmelerde finansman yükü oluşturmasının önüne geçmesi, işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırması, işlem maliyetlerinin azaltılması, uygulama kolaylığı ve kayıtlı ekonomi için katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Günay, 1985 yılından bu yana çok fazla değişikliğe uğramamış Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform sayılabilecek düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yatırım, üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik gerçekleştirilen yapısal reformların devamı şeklinde olan KDV Kanunu'nda değişiklik yapan bu düzenlemeyle KDV'nin işletmeler üzerinde finansman yükü oluşturmayan bir yapıya dönüştürülmesi, küçük işletmelerin uyum yükümlülüklerinin kolaylaştırılması, işlem maliyetlerinin azaltılması, uygulama kolaylığının sağlanması, kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesi amaçlanmakta ve böylece ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 25 maddeden oluşan kanun tasarısında, esnaftan gümrüğe, sağlıktan Ar-Ge'ye, hayırseverlerden ikinci el araca varana kadar birçok alanda KDV'ye ilişkin 33 yıldan sonra reform yapılıyor."