Kazdağları'nda orman yangını (5)

YANGINI SÖNDÜRME GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDIBalıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da gönüllü olarak katıldı.

YANGINI SÖNDÜRME GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da gönüllü olarak katıldı. Söndürme çalışmalarına destek vermek için Kazdağı Milli Parkı'na çıkan eğitimli yangın gönüllüsü Özkan Kaya (28), yangın ve duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen bir ayının saldırısına uğradı. Kaya'yı, göğüs ve bacak bölgesinden yaralayan ayı daha sonra kaçtı. Durumu fark eden orman işçileri ilk yardım ekiplerini aradı. Orman işçileri ambulansın geldiği noktaya kadar Özkan Kaya'yı taşıdı. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan Kaya'nın vucudunda derin yarıklar ve kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan