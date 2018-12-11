Kazakistan 11 Ayda 66 Milyon Ton Petrol İhraç Etti

ASTANA (AA) – Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 11 ayda ülkesinin 66 milyon ton petrol ihraç ettiğini söyledi.

Bozumbayev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ocak-kasım aylarında enerji sektöründe olumlu dinamiğin kaydedildiğini belirterek, "Petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 82,4 milyon ton oldu (bu yıl planlanan üretim 87 milyon ton.)" dedi.



Ülkenin büyük petrol kuyuları Kaşagan (12 milyon ton), Tengiz (25,9 milyon ton) ve Karaçaganak'ta (11,1 milyon ton) toplam 49 milyon ton petrol üretildiğini aktaran Bozumbayev, "Petrol ihracatı 66 milyon tona ulaştı ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 fazla." diye konuştu.



Bakan Bozumbayev, ülkede rafine edilen petrol miktarının 15 milyon ton olduğunu ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 fazla olduğunu dile getirdi.

Ocak-kasım aylarında ülkede 50,5 milyar metreküp doğalgazın (bu yıl planlanan üretim 53,4 milyar metreküp) üretildiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 fazla olduğunu kaydeden Bozumbayev, "Doğalgaz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 17,9 milyar metreküp oldu." dedi.

Bozumbayev, ayrıca ülkede 19,6 bin ton (bu yıl planlanan üretim 21,6 bin ton) uranyum üretildiğini sözlerine ekledi.



Kazakistan'ın petrol ve doğal gaz ihraç ettiği ülkeler arasında İtalya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Özbekistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri yer alıyor.