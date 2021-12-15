Kazada ölen Eda Nur öğretmen ve imam eşi son yolculuklarına uğurlandı

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ünye'den Samsun yönüne giden Yunus Emre Çökel, otomobil ile önünde seyir halinde olan Mahmut Akbulut yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Akbulut ile yanındaki öğretmen eşi Eda Nur Akbulut otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Akbulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden imam Mahmut Akbulut için memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saluca köyünde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı namazın ardından Akbulut'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.