Kazada Öldüğü Yerin 100 Metre İlerisindeki Mezarlığa Defnedildi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 60 yaşındaki Hüseyin Kaya, kazanın yaşandığı yerin 100 metre ilerisindeki mezarlığa defnedildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde traktörü ile seyir halinde bulunan Hüseyin Kaya, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Otopsi ve defin işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülen Hüseyin Kaya'nın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kaza yaptığı yerin yaklaşık 100 metre ilerisindeki mezarlığa getirilen Hüseyin Kaya'nın cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kaya'nın cenazesi öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Yakınlarının yürekleri iki kez yandı

Kaya'nın defnedildiği anlarda ölümüne neden olan traktörü de devrildiği yoldan kaldırıldı. Önemli bir hasarı bulunmadığı öğrenilen traktör, evin garajına götürüldü. Cenaze için mezarlığa gelen Hüseyin Kaya'nın bazı yakınları ise hem Kaya'yı son yolculuğuna uğurlamanın hem de devrilen traktörü halen olay yarinde görmenin acısını yaşadı - GAZİANTEP

Kaynak: İHA