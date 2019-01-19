Kayso Başkanı Büyüksimitci 2018'i Değerlendirdi, 2019 Projelerini Anlattı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi geride kalan 2018 yılını değerlendirerek, 2019 projeleri hakkında bilgiler verdi.

KAYSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Büyüksimitci, oda üyeleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, "Sanayi odasının üye sayısı konusunda bazı kafa karışıklıkları oluyor. 2005'te 899 üye var idi, bugün itibariyle bin 528 üye var. 2019'da yapacağımız çalışma ile 150 civarında daha üye potansiyeli olduğu düşüncesindeyiz. Onların da üyelik işlemlerini yapacağız. Çünkü sanayi odalarında üye sayısı şehrin potansiyelini gösterme ve birlikte hareket etme adına çok önemli. 25 meslek komitesi, 51 meclis üyesi var sanayi odasının. Odalar ve Borsalar Birliği kapsamında 17 toplantı ve etkinliğe katılım sağladık. Meslek komitesi üyelerimizle 300'den fazla toplantı yaptık. Sektörün tek tek problemlerini ve çözüm önerilerini aldık ve bunları hem hükümet hem Odalar ve Borsalar Birliği düzeyinde iletmeye çalıştık. Odamıza 142 tane ziyaret yapıldı, 22 tane kurum ziyareti yaptık. 23 etkinliğe katıldık, 45 etkinlik yaptık" dedi.

"Yerli otomobil olmazsa olmazımız"

Yerli otomobilin Kayseri'de yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Büyüksimitci, "2018'de ısrarla durduğumuz belli konular vardı. Biri yerli otomobil, halen de ısrar ediyoruz. Pazartesi günü de Odalar ve Borsalar Birliği'nde cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanların katılacağı ekonomik şura var, burada tekrar dosya olarak arz edeceğiz. Sadece yerli ve milli otomobille ilgili değil, aslına bakarsanız sanayileşmede ülkenin genel bir problemi olduğunu düşünüyoruz. Bu tür sanayi yatırımlarının bugüne kadar liman ve lojistik kolaylığı bahanesiyle Marmara Bölgesi'ne yapıldığını ve Anadolu endüstriyelleşmiş şehirlerine özellikle yapılmadığını söylüyoruz. Burada en büyük iddiamız da gelişmiş ülkelere baktığımızda limanda olan büyük fabrikalar sayısı inanılmaz az. Limanlar ve sahil kesimleri daha farklı amaçlarla kullanılıyor. O anlamda da ısrarımız sürecek. Bu sadece Kayseri'nin değil tüm ülkenin menfaatine olan, özellikle ekonomik gelişmişliği ülke genelinde eşitleyecek bir durum olduğunu iddia ediyoruz. Model fabrika yatırımımız var, burada yaklaşık 2 milyon dolar civarında bir hibe desteği alacağız. Şuanda son imzası var, her şey bitmiş durumda. Burada özellikle bizim mevcuttaki işletmelerimizin verimlilik problemi olduğu düşüncesindeyiz. Bu yıl da mutlak suretle verimlilikle ilgili çok ciddi birebir işletmelerimizde eğitimler yapacağız. Bu model fabrika ve başka birkaç proje ile verimliliğimizi artırmak zorundayız. Türk Odalar ve Borsalar Birliği'nin organizasyonuyla enflasyonla mücadele programına Kayseri'de çok ciddi katılım sağladık. Birçok firmamız yönetim kararı alarak ve gerçek anlamda enflasyonla mücadeleye katıldılar. Bütün firma yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bunun etkisini de enflasyonda gördük, inşallah bu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

2019 yılındaki projeleri anlatan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Toplam 14 milyon 100 bin TL bütçesi olan model fabrika bu yıldaki projemiz. 3 milyon 330 bin TL'ye verimli koordinasyon ofisi kurduk, bu da yine yüzde 90 hibe destekli bir projemiz. Burada da 48 firmamızı Ticaret Odası ile beraber yapıyoruz, 25'ini biz 25'ini onlar değerlendirecek. Firmalarımıza burada direk olarak kendi işyerlerinde birebir bu İşin uzmanı kimse oralardan eğitimler vereceğiz. 150 bin Euro'luk bazı hizmetlerin Avrupa'daki iyi uygulamaların transferi ile ilgili Avrupa Birliği hibesi ile onları getirmek için bir proje yapacağız. 15 bin TL de stratejik planlama süreç yönetimi eğitimi. Bu bitti, hibesini aldık. Bunun arkasında inşallah sanayi odası bünyesinde daha farklı uygulamalar yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek"

Türkiye'nin tek pil üretimi yapan fabrikanın 1981 yılında Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulup, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına armağan edildiğini belirten Büyüksimitci, firmanın Kayseri OSB'deki fabrikasında ürün çeşitliliğini artırdığını ve teknolojiye büyük yatırım yaptığını kaydetti. Büyüksimitci, "ASPİLSAN Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı. Yılda yaklaşık 2 milyon lityum iyon pil üretimi yapacak. 2020 yılı itibariyle buradaki yer kurulmuş olacak, 2021 yılında da seri üretime geçecek. 200 kişiyi istihdam edecek. Firma tarafından üretilen batarya ve enerji çözümleri telsiz ve jammer gibi sistemlerde, insansız hava ve kara araçlarında, füzelerde kullanılmaktaydı. ASPİLSAN, lityum iyon pilleri yerli ve milli olarak kentimizde üretmeyi hedeflemektedir" dedi.

İthalat ve ihracat rakamlarını da açıklayan Büyüksimitci, en güçlü sektörün mobilya olduğunun altını çizerek; "2017'de 1 milyar 613 milyon 872 bin 915 dolarlık ihracatımız vardı. 1 milyar 919 milyonluk yaklaşık ihracat yapmışız. Yüzde 19'a yakın bir artış sağlamışız. Yıllık ihracat değişimi de Türkiye'de yüzde 11. Aslında bu performansı her yıl devam ettirebilirsek birkaç yıl içerisinde ilk 10 içerisinde girebileceğimiz inancındayım. En çok ihracat yapan sektörlerimiz mobilya, kağıt ve orman ürünleri. 2018'de mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde artış hızımız düşük. Bununla ilgili 2019 yılında artış hızımızın da iyi olacağını düşünüyoruz. Bizde kağıt ve orman ürünleri çok fazla yok biliyorsunuz. Türkiye'de ihracat anlamında kağıt ve orman ürünleri dahil en güçlü sektörümüz mobilya" şeklinde konuştu.

2019 yılı hedeflerinde hiç ihracat yapmamış firmaların ihracat yapar hale getirmek de olduğunu vurgulayan Büyüksimitci konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"2019 hedeflerimiz içerisinde 12 tane ülke belirledik. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hollanda, Almanya, İsveç, Romanya, Rusya, Katar, Çin, Güney Kore, Japonya. Hem bakanlığın hedef ülkelerle ilgili çalışması hem uluslar arası kuruluşların raporlarıyla bizim ürün gruplarımıza göre neyde daha iyi rekabet edecebileceğimizle ilgili çalışma sonucu çıktı. 12 ülke içerisinde çeşitli çalışmalar yaparak tanıtım toplantıları, ticari heyet ziyaretleri, yenilikçi iyi uygulamaların incelenmesi ve hizmetlerin transfer edilmesi, fuar katılımları, ülkelerle ilgili gelişmeler, ticari fırsatlar, etkinlik ve duyurularını çalışacağız. Bu çalışmaların ilki hiç ihracat yapmamış firmalarımızın ihracata yönlendirilmesi. Bunların ihracat yapar hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Firmalarımız da çok istekli ve gayretli. İnşallah Kayseri'deki firmaların çoğunu ihracat yapar hale getirirsek bu tür yerel ve ülke genelinde yapılan döviz dalgalanmalardan minimum etkilenir hale getireceğiz. Bir de ihracatçı üyelerimize de yeni pazarlarda nasıl yer alabilirizi çalışacağız. ArGe ve tasarım merkezleri 2019'da da gündemimizde olacak. Bununla ilgili bir koordinasyon merkezi kuracağız. Farklı disiplinleri bir araya getirmek adına ArGe merkezlerini koordine edecek şekilde bir koordinasyon merkezi kuracağız. Ortak bir takım eğitimler yapacağız."

Konuşmaların ardından Başkan Büyüksimitci, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Toplantıya KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA