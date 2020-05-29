Kayserispor'un maç günleri belli oldu TFF'nin maç takvimini açıklamasıyla birlikte Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri de belli oldu.

TFF'nin maç takvimini açıklamasıyla birlikte Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri de belli oldu.

TFF maç takvimini açıkladı. Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan ve kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor'un 27 ile 31. hafta arasında oynayacağı 5 müsabakanın günleri ve saatleri de belli oldu.

Sarı Kırmızılılar, önündeki 5 maçı farklı günlerde oynayacak. Kayserispor, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü 1'er kez sahaya çıkacak. Kayserispor'un maçları 2 kez 21: 45'te, 3 kez de 19: 15'te başlayacak. TFF'nin belirlediği takvime göre Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri saatleri şöyle:

27.Hafta

12 Haziran Cuma

21: 45 Fenerbahçe-Kayserispor

28.Hafta:

20 Haziran Cumartesi

19: 15 Kayserispor-Gençlerbirliği

29.Hafta:

28 Haziran Pazar

19: 15 Sivasspor-Kayserispor

30.Hafta:

6 Temmuz Pazartesi

21: 45 Kayserispor-Beşiktaş

31.Hafta:

9 Temmuz Perşembe

19: 15 Ç.Rizespor-Kayserispor - KAYSERİ

Kaynak: İHA