Kayserispor, Uğur Demirok'u transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kayserispor, Uğur Demirok'u transfer etti

18.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:44
Kayserispor, Uğur Demirok'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Tokgöz, "Hocamız Dan Petrescu'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Fuat Oktay Donald Trump Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Hakan Arslan İsmail Kartal Emre Taşdemir Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, Uğur Demirok'u transfer etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 16:46:54. #1.15#
title