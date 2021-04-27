Kayserispor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
SÜPER Lig'in 38'inci haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
SÜPER Lig'in 38'inci haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Kayseri
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN