Kayserispor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı
Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
25.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:46
Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları, koronavirüs testine tabi tutuldu.
Test sonuçlarının birkaç gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.
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Kaynak: AA