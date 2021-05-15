SPOR Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Çok şükür ligde kaldık

SPOR Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Çok şükür ligde kaldıkOlcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - HES Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasına rağmen Süper Lig'de kaldı.

SPOR Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Çok şükür ligde kaldık

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - HES Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasına rağmen Süper Lig'de kaldı. Maç sonu duygusal anlar yaşayan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Zor bir sezon sonunda çok şükür ligde kaldık" diye konuştu.

Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Gözbaşı, "Çok zor bir sezon sonunda çok şükür ligde kaldık. Hem teknik heyetimizi hem de futbolcularımızı kutluyorum. Son dakika gol yedik ama oyuncuların maç boyunca gösterdikleri üstün performans nedeniyle hepsini kutluyorum. Şehrimize ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise birkaç taraftar ile fotoğraf çektirdikten sonra kendisini bekleyen araca binerek stadyumdan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı