Kayserispor Antalyaspor maçının VAR hakemi Ali Şansalan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor Antalyaspor maçının VAR hakemi Ali Şansalan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor Antalyaspor maçının VAR hakemi Ali Şansalan

Hes Kablo Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Şanasalan oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Şanasalan oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün sahasında Fraport-Tav Antalyaspor konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Namanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Malok. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Şansalan'a AVAR olarak Yakup Özhan eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Ataizi Perihan Savaş Burcu Biricik Tayanç Ayaydın
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayserispor Antalyaspor maçının VAR hakemi Ali Şansalan - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:31:33. #1.14#
title