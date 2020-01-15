Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

15.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:05

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.



Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupasında dün oynanan Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayan oyuncular düz koşu ile tamamlarken diğer oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra yapılan pas, top kapma, yan top çalışmaları ve ardından çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Kaleciler ise takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.



Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı antrenman ile Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA