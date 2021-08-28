Kayserili Sanayicilerden Yangın Bölgesine Yardım
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Kayserili Sanayicilerden Yangın Bölgesine Yardım

Kayserili Sanayicilerden Yangın Bölgesine Yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) destek ve organizasyonunda sanayicilerin katkıları ile oluşturulan 5 araçlık yardım konvoyu Antalya yangın bölgesine ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) destek ve organizasyonunda sanayicilerin katkıları ile oluşturulan 5 araçlık yardım konvoyu Antalya yangın bölgesine ulaştı.

Yangın Bölgesine yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için mobilya ve elektrikli ev aletleri meslek gruplarımızın katkılarıyla oluşturduğumuz 5 araçlık yardım konvoyunu Antalya'da yetkilere ulaştırdık. Daha öncede Kayseri Sanayi Odamız, Kayseri Ticaret Odamız ile Kayseri Ticaret Borsamız ve üyelerimizin katkıları ile yine yangın bölgesine 27 ton küçükbaş hayvan yemi göndermiştik. Elbette ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı çok üzgünüz. İnşallah bu zor günleri en kısa sürede beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş oldun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Yardım kampanyasına desteklete bulunan üyelerine teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, "TOBB camiası her zaman oldu gibi yine bu süreçte de çok hızlı bir reaksiyon olarak mağdur vatandaşlarımızın yardımına koştu. Bizde Odalar olarak üyelerimizle birlikte elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret ediyoruz. Ben bu vesile ile böyle bir hayır işine öncülük eden başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve kampanyamıza destek veren tüm üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah ülke olarak bu ve buna benzer felaketleri bir daha yaşamayız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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