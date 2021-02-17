Kayseri mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edebilmek için hazırlıklarını yaptıklarını, UNESCO Türkiye Milli Komitesi ile görüşeceklerini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edebilmek için hazırlıklarını yaptıklarını, UNESCO Türkiye Milli Komitesi ile görüşeceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlenen, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Hamdi Elcuman ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Özgöncü ve belediye bünyesinde oluşturulan UNESCO Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda, çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Büyükkılıç, gastronomi alanında UNESCO'nun çalışmalarında yer almak ve Kayseri'nin burada anılmasını sağlamak amacıyla yapılacak başvuru için altyapı oluşturduklarını belirtti.

Kentin tarihi lezzetlerinin yanı sıra kültürel çeşitlilik anlamında da pek çok değere sahip olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin bu ağda olmayı hak ettiğini vurguladı.

UNESCO için hazırlıklar

Kayseri'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi çalışmaları kapsamında 2020 yılının eylül ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan UNESCO Komisyonu Komitesi kuruldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki arşivden arabaşılı oturma, bağ bozumu, salça kaynatma, düğün ve cenaze kültürü, bağ oturmaları gibi şehrin soyut kültürel değerlerini anlatan veriler toplandı.

Çalışmaların sloganı, "Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı" olarak belirlendi. Slogana uygun olarak logo çalışması yapıldı, web sitesi hazırlandı, sosyal medya hesapları paylaşıma hazır hale getirildi. Yan dal olarak el sanatları belirlendi. Kardeş şehirlerden Mostar ve Miskolc ile iletişime geçilmek üzere projeler ve yazışma taslakları oluşturuldu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile 25 Şubat'ta görüşülmesi için planlama yapıldı.

Ayrıca UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı listesine girmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Mutfak Sanatları Merkezi'nin yapımına bu yıl içerisinde başlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin