Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek şiir yarışması, 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı Kadı Burhaneddin'in anısına düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek şiir yarışması, 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı Kadı Burhaneddin'in anısına düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Serbest" konulu şiir yarışmasının başvuruları 18 Aralık tarihinde sona erecek.

Şiir Yarışması'nın 3'üncüsü, 13. yüzyılda yaşamış şair ve devlet adamı Kadı Burhaneddin'in anısına düzenlenecek.

Yarışmanın birincisine 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin lira, mansiyona layık görülenlere ise biner lira para ödülü verilecek.

Talas Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında etkinlik düzenledi

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkinliği kapsamında, gönüllülerle ilçe genelindeki ana arterlerde maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı, maske dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, maske dağıtımına Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Memur-Sen Başkanı Aydın Kalkan katıldı.

Talas Belediye Başkanı Yalçın, gönüllülük üzerine bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Bugün Talas'ın cadde ve bulvarlarında hem maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapılacak hem de maske dağıtılacak. Böylece bir farkındalık oluşturacağız ve bu virüse karşı dikkat çekeceğiz." ifadesini kullandı.

Kayseri'de alışveriş merkezinde koronavirüs denetimi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin bir alışveriş merkezinde, Kovid-19 denetiminde bulundu.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezini ziyaret eden Gülsoy ve Şahin, denetime yeme-içme mekanlarının bulunduğu teras katında başladı.

Alışveriş merkezi yetkililerinin de eşlik ettiği denetimde Gülsoy ile Şahin, işletmeleri tek tek ziyaret ederek, ürünlerin hazırlandığı mutfak kısmınında denetimlerde bulundu.

İşletme sahiplerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konularına daha çok dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Gülsoy, Ticaret Odası tarafından hazırlanan "Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi" broşürünü işletme sahipleriyle paylaştı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin de işletmelerin sürekli tedbir alması ve temizlik kuralına uyması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA