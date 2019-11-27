Kayseri'den kısa kısa

27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:22

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan Temsilciliği, Bünyan ve bölgeyi tanıtmak adına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bünyan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 150 kişinin katılımı ile gerçekleşen yürüyüş, ilçede bulunan tarihi kaya şehir Kayaltından başladı.

Bünyan'ın eşsiz doğası ve sonbahar renkleri arasında Pınarbaşı mesire alanına kadar yaklaşık 12 kilometrelik parkurda düzenlenen yürüyüşün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yüzme, ok atma ve at binme gibi etkinliklerin de yapıldığı programda, katılımcılara doğru spor yapma ve sporun faydalarına yönelik bilgi verildi.

Kocasinan'da mesleki eğitim kursları

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle kadınların daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için mesleki eğitim kurslarına ev sahipliği yapıyor.

Mesleki eğitim kursları kapsamında, Kocasinan Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, Kocasinan Akademi Ziya Gökalp Tesisinde, tığ örücülüğü ile geleneksel el nakışları kursu açıldı.

Kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi çatısı altında açılan kurslarla hem kadın istihdamı oluşturmayı hem de yeni bir sektörle ekonomiye kazanç sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Talas Belediyesinden çiftçiye destek

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerin tarımsal yönden kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla anıza direkt ekim makinesini hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesinden temin edilen makine ile Talas'ın Koçcağız Mahallesinde ilk ekim yapıldı.



Yakıttan yüzde 80 ve maliyetten yüzde 50 kar elde etmeyi sağlayacak anıza ekim makinesinin çiftçilere teslim edildiği törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman, bugün anıza ekim makinesini Talas Belediyesi ile beraber ilçenin coğrafyasına ve çiftçilerine teslim etmek için burada olduklarını aktardı.

Tarımda verimi arttırmak, çiftçinin daha çok kazanması ve üründen daha çok kar elde etmesi için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Elcuman, "Anıza ekim şu açıdan önemli, gübrenin, enerjinin ve kimyasalın azaltılarak tarımda verimliliğin arttırılması sağlanıyor. Ürünün direkt anızın olduğu bölgeye ekilmesiyle toprağın su tutması ve anızın gübre haline gelmesi verimi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Anıza ekim makinesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmesi istendi.

Develi Belediyesinde ekiplerin kış hazırlıkları devam ediyor

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, belediyenin kademe binasını ziyaret ederek işçilerin kış hazırlıklarını yerinde inceledi.



İncelemenin ardından değerlendirmede bulunan Cabbar, ekiplerin kış şartlarında daha sağlıklı çalışabilmesi için kışlık kıyafetlerinin temin edildiğini kaydetti.

Kış yağışlarından ilçenin olumsuz etkilenmemesi için belediye ekiplerine büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden Cabbar, "İnşallah yaz kış demeden özveri ile hemşehrilerimizin güzel Develimizde huzur içinde yaşaması için hep birlikte el ele vererek mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA