Kayseri'den kısa kısa

07.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:24

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Danışmanlık Hizmetleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ortak çalışma yapılabilecek konularla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sunumda turizm alanındaki gelişmeye vurgu yapıldı.

Kayseri'nin sanayi, tarım ve hayvancılık, hizmet sektörü gibi alanlarda gösterdiği performans ve bu alanlardaki tespitlere yer verilen sunumda, Kayseri'nin turizmde son beş yılda Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğü ve yıllık yüzde 7 oranında büyüme yakaladığı belirtildi.

Sunumda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek çalışma alanlarıyla ilgili Başkan Memduh Büyükkılıç'a bilgiler verildi.

Lösemili Çocuklar Haftası

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında stant açtı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Talas, Melikgazi, Kocasinan İlçe Başkanlıkları ve Gençlik Kolları lösemi ile ilgili broşürler dağıtıldı.

İl Başkanı Süleyman Bozkurt, mutluluğun paylaştıkça arttığını ve düzenlenen etkinlikle kendilerine düşeni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA