Kayseri'deki kavgada 1 kişi baltayla yaralandı
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Kayseri'deki kavgada 1 kişi baltayla yaralandı

17.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:11
Kayseri'deki kavgada 1 kişi baltayla yaralandı

Kayseri'de kavga sırasında 1 kişi baltayla yaralandı.

Kayseri'de kavga sırasında 1 kişi baltayla yaralandı.

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Cem Sultan Caddesi'nde park halindeki 38 AED 943 plakalı otomobilinde oturan B.K. henüz belirlenemeyen nedenden 2 kişinin saldırısına uğradı.

Çıkan kavgada aldığı balta darbesiyle yaralanan B.K. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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