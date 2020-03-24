Kayseri'de trafik kazasında yaralanan asayiş şube müdürü yaşamını yitirdi
Kayseri'de, trafik kazasında yaralanan asayiş şube müdürü İlkay Salın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
24.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:02
Kayseri'de, trafik kazasında yaralanan asayiş şube müdürü İlkay Salın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Salın, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini yitirdi.
Vali Şehmus Günaydın da Salın'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak başsağlığı diledi.
4. sınıf emniyet müdürü olan 46 yaşındaki Salın, 8 Mart gecesi, kullandığı otomobille, Kocasinan Caddesi'nde kavşakta refüje çarpmıştı. Ağır yaralanan Salın hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA