Son dakika! Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı

20.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:33

Son dakika haberler: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yapınca yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yapınca yakalandı.

Kocasinan Bulvarı'nda uygulama yapan ekipler, 38 AAY 523 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan sürücü M.D'nin kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonucu Oruçreis Mahallesi Ayazpınar Sokak'ta, bir tarlaya yuvarlandı.

Polis ekipleri sürücü ile araçtaki 2 kişiyi yaya olarak kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Öte yandan buzlanan yolda iki polis aracı da refüje düşerek kaza yaptı.

Sürücü ile diğer yolculara ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, trafiği tehlikeye düşürme ve polisin ikazına uymadığı için ceza kesildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı
Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı
Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı
Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı İrem Derici Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Deniz Türüç Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Terör Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaza yaparak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 00:33:49. #1.16#
title