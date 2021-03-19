Kayseri'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınların yurt dışından para karşılığı fuhuş yaptırmak için Türkiye'ye getirildiğini tespit etti.

Ekiplerin 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu S.S. ile B.Ö, A.U. ve F.D. "örgütlü olarak fuhuş, fuhşa teşvik ve yer temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın zanlı S.S. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından zanlılardan B.Ö. "insan ticareti ve fuhuş yaptırmak" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.U. ev hapsi tedbiriyle, F.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin fuhşa zorladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 13 kadının işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün