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Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'nin Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde, İ.K. ve K.Ç'nin de Bünyan ilçesi Yakutiye Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlülerin işlemleri sürüyor.

Kayseri'de firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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