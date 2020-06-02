Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç astsubay, aktif görevde öğretmen ile ev hanımının da olduğu çeşitli mesleklerden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i "ev hapsi" olmak üzere 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA