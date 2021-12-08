Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN ESNAF YAPILANMASINA OPERASYON 6 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN ESNAF YAPILANMASINA OPERASYON 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de FETÖPDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de FETÖPDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖPDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Evlerine yapılan baskınlarla kentte esnaflık yapan A.G., İ.G., M.Y., E.S., A.Ç. ve Z.Ş.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları, himmet verdikleri, terör örgütünü ve elebaşını övücü paylaşımda bulundukları, Bank Asya'ya destek için hesap açtırıp para yatırdıkları, ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtikleri ve Aralık 2015'te örgüt üyelerinin deşifre olmaması için bağ evlerini kullandırdıkları belirtildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN ESNAF YAPILANMASINA OPERASYON 6 GÖZALTI

Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN ESNAF YAPILANMASINA OPERASYON 6 GÖZALTI

Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN ESNAF YAPILANMASINA OPERASYON 6 GÖZALTI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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