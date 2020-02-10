Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

10.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:44

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.

Kaynak: AA