Kayseri Bilim Merkezi ziyarete açıldı
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Kayseri Bilim Merkezi ziyarete açıldı

Kayseri Bilim Merkezi ziyarete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden ziyarete açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden ziyarete açıldı.

Nisan ayında İçişleri Bakanlığı'nın Kısmi Kapanma Genelgesi ile salgınla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan Kayseri Bilim Merkezi, 8 Haziran itibariyle yeniden açıldı. TÜBİTAK desteğiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 Ocak ayı itibariyle Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi, yeni normalleşme kapsamında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri hariç koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan bilim merkezi 10.00 ile 16.00 saatleri arası ziyaretçilerini ağırlayacak. Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile giriş yapılabilecek Kayseri Bilim Merkezi'nde planetaryum ziyarete kapalı olacak.

Kayseri Bilim Merkezi, ülkenin savunma sanayi başta olmak üzere teknolojik alandaki gelişmesine katkı sağlama hedefiyle çağın gereksinimlerine ayak uyduran, çalışan, üreten ve kazanan bir gençlik için tüm imkanları seferber ederken, 'Bilinçli Nesil, Güçlü Gelecek' sloganı ile gençlere daha çok imkan sağlayıp, teorinin yanında uygulamalı eğitimlerle onların her alanda gelişmeleri için faaliyet gösteriyor. - KAYSERİ

Kayseri Bilim Merkezi ziyarete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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