Kaynaşlı'da tüm taksiler dezenfekte edildi DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların kullanımında olan taksiler Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince 3 günde bir dezenfekte ediliyor.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların kullanımında olan taksiler Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince 3 günde bir dezenfekte ediliyor.

Çin'in vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan Korona virüs ile mücadele ülkemizde devam ederken, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de çeşitli önlemler alındı. Kaynaşlı Belediyesi, ilçede vatandaşların sıklıkla kullandığı taksilerde 3 günde bir dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. İlçe genelinde bulunan tüm ticari taksileri dezenfekte eden ekipler, vatandaşların sağlığı için 7 gün 24 saat esası ile hizmet vermeye devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA