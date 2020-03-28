Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü
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Kaymakamlık, Malatya, 3. Sayfa

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bülent Kayar, trafik kazasında hayatını kaybetti.

28.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:35
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bülent Kayar, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki Bülent Kayar yönetimindeki otomobil, Malatya'dan Hekimhan istikametinde seyir halindeyken Yazıhan mevkisinde ters şeride girmesi sonucu karşıdan gelen kereste yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen araçta bulunan Yazı İşledi Müdürü Kayar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kayar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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