Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediyesi Tarafından Düzenlenen Hizmet Beratı Törenine Katıldı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediyesi Tarafından Düzenlenen Hizmet Beratı Törenine KatıldıKaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen, Ümraniye'mizde hizmette 25. yılını tamamlayan esnaflarımıza hizmet beratlarının takdim törenine katıldı. Daha önce Modoko, Kadosan, DES, Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi, Çakmak Sanayi Sitesi ve İMES Sanayi Sitesi'nin esnafına verilen beratlar, bu kez de farklı iş kollarında hizmet veren emektar Ümraniye esnafına verildi. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen berat takdimi töreninde Kaymakamımız Cengiz Ünsal ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım birer konuşma gerçekleştirdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yapmış olduğu konuşmasında; "Ömrünün 25 yılını mesleğine adayarak, gençlerin yetişmesi ve gelişmesinde büyük rol oynayan tüm esnaf kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Ahilik kültürünü, nesilden nesile aktaracak olan sizler sayesinde Ümraniye, esnafıyla çok daha iyi bir ilçe konumunda. Bizlere bu ayrıcalığı yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Emektar ustalarımızdan, hevesli çıraklarına varana kadar mesleklerinin her döneminde işine sıkı sıkı bağlanarak geleceğimize yön veren değerli esnafımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. Kaymakamımız Cengiz Ünsal yapmış olduğu konuşmasında; "Ümraniyemize çeşitli alanlarda Hizmette bulunarak 25. yılını Tamamlayan Esnafımıza "Hizmet Beratlarının Takdim Törenine" hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada alın teri ve emekleri ile 25 yıl boyunca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, istihdam sağlayan ve vergi ödeyerek ülke ekonomisine katkı sağlayan 157 esnafımız ile birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğin sembolü, sokağın ışığı, ekonominin can damarı olan esnaflarımız; gıdadan giyime; temizlikten, ulaşıma varıncaya kadar hemen her alanda yaşamlarımızın vazgeçilmezi konumunda olmuşlardır ve olmaya devam edeceklerdir. Esnaflarımızın toplumsal yaşamdaki önemli rolünü tarihimizdeki "ahilik" yapılanmasında görmemiz mümkündür. Dinimizin iş ahlakından ve milletimizin değerlerinden ilham alan ecdadımız, Ahilik Teşkilatını kurmuştur. 13. yüzyılın başlarında kurulmuş olan Ahilik Teşkilatı temelinde ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefleyip, meslekiçi örgütlenmeyi ve yardımlaşmayı esas alan bir teşkilattır. Bu topraklarda uzun süre hüküm sürmemiz sadece askeri başarılarla ve fetihlerle mümkün olmamıştır. Selçuklu ve Osmanlı Devletinin uzun süre hüküm sürmesini sağlayan Ahilik kültürüdür. Bu teşkilatta bir yandan mesleğinde ehil olan insanlar yetiştirilirken bir yandan da erdemli insanlar yetiştirilmiştir. Bu sayede esnaf ve sanatkarlar arasında çıraklık, kalfalık ve ustalık hiyerarşisi oluşturulmuş, çalışma hayatının yanısıra sosyal hayatın gelişmesine de önemli katkı sağlanmıştır. Bu teşkilat, iş ve ticaret hayatı içerisinde yer alanları, doğruluk, güvenilirlik, cömertlik, tevazu gibi temel prensipler şemsiyesi altında birleştirmiştir. Ahilik Teşkilatı, ahlakın ticaret hayatında vazgeçilmez olduğunu mensuplarına her daim telkin etmiştir. Bugün de aziz milletimiz, aynı anlayış ve felsefeyi sürdürmektedir. Ahilerin kurduğu esnaf ve sanatkar birliklerinin koyduğu ana ilkeler, daha sonraları bu alanda hazırlanan yasaların ve tüzüklerin temelini oluşturmuştur. Ahilik Kurumunun banisi Ahi Evran ahlak, konukseverlik, yardımseverlik ve sanatın karışımı olan ahiliği örgütleyerek onu, o denli saygın bir duruma getirmiştir ki dönemin emirleri, hükümdarları bile bu kuruma üye olmayı onur saymışlardır. Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi ve oğlu birinci Murad Hüdavendigar ahidirler. Toplumsal yaşamımızda çok önemli rol üstlenmiş olan Ahilik Kültürünü bugün de yaşatmak ve bu kültürün bize miras bıraktığı ilkeleri hayat düsturu olarak gelecek nesillere aktarmanın milli birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize ve dayanışma ruhumuza çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Günümüzde Türkiye ekonomisinde yüzlerce sektör faaliyet göstermektedir. Tekstilden gıdaya, mobilyadan elektroniğe, onlarca sektörde gerçekleştirilen faaliyetlerle ekonomik değer yaratılıyor. Bir yandan üretim dolayısıyla bir değer ortaya çıkarken, diğer yandan sağladığı istihdam ve gerçekleştirilen ihracatla da ülke ekonomisine önemli katkıda bulunulmaktadır. İstanbul, kadim geçmişi boyunca tüm ekonomik dönüşümlerde merkezi rol oynamıştır. İstanbul, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal kalkınmanın her zaman lokomotifi konumunda olmuştur. Hepimizin ortak amacı İstanbul'u ve özelinde Ümraniye'yi küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir ekonomi haline getirmektir. Bu amaca ulaşmak için, hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Biliyoruz ki bizim medeniyetimizde insana ve onun emeğine büyük bir değer verilmiş, emeksiz kazanç ise kınanmıştır. "İnsan için elinin emeğinden daha hayırlısı yoktur" anlayışı; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla çalışmayı, üretmeyi ibadet sayan bir kültür ve medeniyetin oluşmasında etkili olmuştur. İnanıyorum ki bugün bizler de aynı inanç ve şuurla bilgi ve becerilerimize göre çalışıp üreterek hem kendi yaşamlarımızı hem de toplumumuzu yükseltmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 25. Yıl Hizmet Beratlarını almaya hak kazanan siz kıymetli esnaflarımızı kutluyorum. İyi ki varsınız, Allah sizden razı olsun. Bu anlamlı töreni düzenleyen değerli Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.

