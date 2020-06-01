Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir'den fabrika inşaatında inceleme
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Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir'den fabrika inşaatında inceleme

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası devam eden fabrikada incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yılmaz ve Başkan Özdemir'den fabrika inşaatında inceleme
01.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:37

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası devam eden fabrikada incelemelerde bulundu.

Yılmaz ve Özdemir, Gemikaya Holding Arkoz Gaz Beton tarafından kurulan ve 40 metre uzunluğunda, yaklaşık 3,5 metre çapındaki 78 ton ağırlığında 7 adet fırın ünitesinin yerleştirildiği gaz beton fabrikası inşa alanındaki incelemelerinin ardından ilgililerden bilgi aldı.

Firma yetkilisi İbrahim Çelebi, Havza OSB'de 70 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını ve yatırımın yapılması için gerekli en zor operasyonlardan birini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "İnşallah fabrikamız tamamlandığında 100'e yakın istihdam sağlayacak. Operasyon sonunda 7 adet fırın ünitesi yerine yerleştirildi. İnşallah kısa sürede imalata geçerek hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Kaymakam Metin Yılmaz, önceliklerinin bölgeye daha çok yatırımcı çekmek olduğunu vurgulayarak, "Havza OSB ulaşım imkanları ile yatırımcılar için cazip imkanlar sunmakta. Bunun en büyük göstergesi böyle büyük bir yatırımın Havza'da yapılıyor olması. Bu ve buna benzer firmalar ilçemize geldikçe hem OSB'miz hem de Havza gelişecek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza'nın organize sanayi bölgesinin Samsun ve Karadeniz'in en büyük organize sanayi bölgesi olduğuna işaret etti.

Özdemir, "Havza OSB'ye yakışacak bir yatırımın hızlı bir şekilde devam etmesi hem bölge hem de ülke ekonomisi için çok önemli. Yeni normalleşme döneminde bu tür yatırımlar ülkemizin gücüne güç katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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