Kaymakam Pelvan: "Çiftçilerimiz dane kaybı gördüklerinde yetkililere bildirmelidir"

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde başlayan hasat döneminde tarlalarda hasat yapan biçer döverlerde dane kontrolü yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde başlayan hasat döneminde tarlalarda hasat yapan biçer döverlerde dane kontrolü yapıldığı bildirildi.

Kaymakam Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı doğrultusunda denetlemeler bölgemizde yapılmakta. Denetimlerdeki amaç dane ve sap kaybını en aza indirmektir. Biçerdöverin gerekli aylık ve yıllık tamir, bakım ve ayarlarının yapılması zorunludur. Arazinin yapısı, ürünün cinsi ve hava koşullarına göre biçerdöver ayarlanmalı. Yangın ihtimaline karşı tüm biçerdöver şoförleri 2 adet yangın tüpü bulundurmaları gerekmektedir. Çiftçilerimiz dane kaybı gördüklerinde yetkililere bildirmelidir. Bölgemizde başlayan hasat döneminin bereketli geçmesini dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı