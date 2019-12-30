Kaymakam Özkan, aday öğretmenlerle bir araya geldi

30.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:06

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis ve ilçelerinde görev yapan aday öğretmenlere yönelik olarak Tatvan'da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı.



Seminer vesilesiyle bir araya geldiği öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Öğretmenlerle tecrübelerini paylaşan Kaymakam Özkan, aday öğretmenlere başarı dileklerini iletti. - BİTLİS

Kaynak: İHA